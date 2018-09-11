 АВТОСТАТ | Российский рынок новых LCV в августе увеличился на 6%

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Российский рынок новых LCV в августе увеличился на 6%

Российский рынок новых LCV в августе увеличился на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил чуть более 9 тыс. единиц, что на 5,8% выше показателя годичной давности.

Лидером рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 4 тыс. штук – на 1,7% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг 1,3 тыс. автомобилей (+2%). В тройку лидеров вошла отечественная LADA c результатом в 1 тыс. машин (+31,1%). За нею следуют американский Ford (941 шт.; +48%) и немецкий Mercedes-Benz (474 шт.; -28,8%).

Отметим также, что по итогам 8 месяцев нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 70,9 тыс. автомобилей, что тоже на 5,8% больше, чем за январь – август 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили lada ford mercedes-benz gaz уаз

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