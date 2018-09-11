Рынок автомобилей с пробегом в августе вырос на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 493,4 тыс. единиц, что на 2,7% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 125,5 тыс. штук – на 2,8% меньше, чем в августе 2017-го. Лучшей среди иномарок все так же является японская Toyota, чей показатель достиг 54,6 тыс. экземпляров (+2,9%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (28 тыс. шт.; +7,1%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в последний летний месяц 2018 года составил 13,4 тыс. единиц – на 4,6% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию в модельном рейтинге снова занял Ford Focus (12,7 тыс. шт.; +5,4%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. На третьей строчке остался седан LADA 2107 (11,3 тыс. шт.; -9,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей достиг 3,5 млн единиц. Это на 2,2% больше, чем в январе – августе 2017 года.