На 1000 россиян приходится 297 легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 297 единиц на тысячу жителей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Отметим, что в 41-м субъекте РФ этот показатель выше общероссийского уровня. При этом наибольшая обеспеченность легковыми автомобилями отмечена в Карелии – 357 штук на 1000 жителей республики. Чуть ниже она в Московской и Калужской областях (по 355 шт.). Также наиболее «автомобилизированными» регионами являются Псковская и Калининградская области (354 и 353 шт. соответственно).

Любопытно, что в Москве обеспеченность ниже (298 шт.), чем в прилегающей к ней области (355 шт.). А в Санкт-Петербурге ситуация прямо противоположная: обеспеченность автомобилями в городе (321 шт.) выше, чем в Ленинградской области (281 шт.).

Самая низкая обеспеченность автомобилями в нашей стране наблюдается в Чечне, где на 1000 жителей приходится 142 автомобиля. В соседних республиках Северного Кавказа этот показатель тоже заметно ниже общероссийского уровня: в Ингушетии – 156 шт., в Дагестане – 182 шт. Также менее 200 машин на 1000 жителей приходится в Тыве (194 шт.).