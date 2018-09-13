 АВТОСТАТ | Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в августе выросли на 24%

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Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в августе выросли на 24%

Mitsubishi c пробегом

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам августа реализовала 210 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 112 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

В августе в программе «Diamond Car» приняло максимальное количество официальных дилеров Mitsubishi Motors за все время ее существования – 91  предприятие. В прошлом месяце к программе присоединились «Автопрестиж-Полюс» и «Луидор Трейд».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом вторичный рынок mitsubishi

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