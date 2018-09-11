 АВТОСТАТ | В России подорожали две модели Mitsubishi

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В России подорожали две модели Mitsubishi

Mitsubishi Pajero sport

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в сентябре модели Mitsubishi ASX и Pajero Sport подорожали на 10 – 100 тыс. рублей во всех своих комплектациях.

Новая минимальная цена за кроссовер Mitsubishi ASX установлена на уровне 1 139 тыс. рублей. За эти деньги покупатель приобретает автомобиль в комплектации Inform с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 117 л.с. и механической коробкой передач. Максимальная комплектация Instyle с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и вариатором предлагается к продаже за 1 555 тыс. рублей.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport вырос в цене на 10 тыс. рублей в дизельных версиях и на 100 тыс. рублей – в бензиновых. Теперь Pajero Sport в комплектации Invite с дизельным двигателем 2,4 л мощностью 181 л.с. и механической коробкой передач стоит 2 309 тыс. рублей. Версия с «автоматом» в комплектации Intense обойдется в 2 567 тыс. рублей, а вариант с тем же двигателем, но в максимальной комплектации Ultimate предлагается к продаже за 2 967 тыс. рублей.

Бензиновые версии Pajero Sport с 3-литровым двигателем мощностью 209 л.с. в комплектациях Instyle и Ultimate доступны за 2 787 и 2 987 тыс. рублей соответственно. Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на эти модели было зафиксировано в августе текущего года и составило 5 – 32 тыс. рублей.  

Отметим также, что за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 27 050 автомобилей, что на 125% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи цены mitsubishi mitsubishi pajero sport mitsubishi asx

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