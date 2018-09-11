Центробанк отложил введение новых тарифов ОСАГО

Банк России отложил введение новых тарифов ОСАГО, чтобы вынести изменения, которые он совместно с Минфином готовит уже не первый год, на широкое обсуждение в Госдуме и Совете федерации.

Как сообщил в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин, проект указания регулятора о новых тарифах ОСАГО еще не отправлен в Минюст. Напомним, весной ЦБ анонсировал реформу тарифов – планировалось, что летом 2018 года будет расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны (увеличение вилки базового тарифа для легкового автомобиля физлица с нынешних 3,4–4,1 тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб.). Также регулятор намеревался расширить с пяти до 50 градаций диапазон коэффициента возраста и стажа (КВС) и реформировать коэффициент бонус-малус (КБМ, учитывает аварийность водителя), привязав его не к договору, а к водителю и зафиксировав его значение на год, пишет газета «Коммерсант».

Однако летний пересмотр тарифов не состоялся (как предполагалось, в том числе из-за выборов 9 сентября), и теперь процесс может затянуться еще. Как сообщил господин Чистюхин, в Банке России принято решение провести «более полное обсуждение» всей концепции изменений в ОСАГО с Госдумой и Совфедом – учитывая, что реформа предполагает не только изменение акта ЦБ, но и поправки в закон. Напомним, Минфин предлагает три вида наполнения полисов (с лимитами до 2 млн руб.), сами полисы предлагается сделать многолетними (до трех лет действия), поправки министерства отменяют коэффициенты мощности и территории использования автомобиля. Зампред ЦБ напомнил, что принципиальная позиция всей реформы – индивидуализация тарифа.

На рынке перенос срока введения новых тарифов и вынесение темы на широкое обсуждение связывают с резонансом, вызванным пенсионной реформой. ОСАГО – чувствительный вид страхования для граждан, и регулятор, вероятно, не хочет рисковать с изменениями тарифов в одиночку. Страховщики теперь опасаются, что депутаты не дадут им справедливо скорректировать тарифы. Депутаты, в свою очередь, уже обещают умерить аппетиты страховщиков. Последний раз ЦБ менял тарифы по автогражданке в два этапа осенью 2014 года (повышение на 30%) и весной 2015-го (рост на 40-60%). Тогда это было связано с увеличением лимитов выплат по полису.