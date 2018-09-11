КАМАЗ и Weichai подписали соглашение о создании СП

КАМАЗ и Weichai Power Co. Ltd. в рамках IV Восточного экономического форума сегодня подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России. Совместное предприятие будет создано на паритетной основе, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Совместное предприятие ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ», специализирующееся на производстве индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, мощностью от 520 до 2000 кВт, планируется разместить на свободных площадях дочернего предприятия КАМАЗа в Ярославской области – ПАО «Тутаевский моторный завод». Первые двигатели планируется реализовать уже в этом году. Продукция совместного предприятия будет соответствовать экологическим стандартам «Stage IIIa». Предполагается, что основным регионом сбыта двигателей станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Открытие этого совместного предприятия при выходе на планируемые мощности позволит создать порядка 160 новых рабочих мест. Помимо поставок высокотехнологичной продукции, востребованной на рынке, предприятие готово предложить полный комплекс услуг, в числе которых сервисное обслуживание двигателей и ремонт любой сложности, широкая консультационная поддержка и обучение технического персонала, оперативная поставка оригинальных запчастей.

СП планирует подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев», расположенной на территории муниципального образования городское поселение Тутаев Ярославской области.

Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, сегодня КАМАЗ активно работает над развитием продуктовой линейки, дополняя спектр продукции высокотехнологичными моделями. Новый продукт особенно необходим для многих отраслей, в частности для судостроения и локомотивостроения, для дизельных и газовых электрогенераторов, а также большегрузной спецтехники.