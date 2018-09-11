ТОП-5 самых распространенных автомобилей в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в Санкт-Петербурге насчитывается более 1,7 млн легковых автомобилей.

Самой распространенной маркой в Северной столице является отечественная LADA, на долю которой приходится около 16%, что в количественном выражении составляет 271,2 тыс. единиц. Вторую строчку занимает немецкий Volkswagen (120,2 тыс. шт.) с долей 7%. Американскому бренду Ford (107,2 тыс. шт.) принадлежит более 6% парка Питера. Далее следуют корейские марки KIA (96,8 тыс. шт.) и Hyundai (94,6 тыс. шт.).

В модельной структуре петербургского парка лидирует Ford Focus, обладателями которого являются 50,8 тыс. местных жителей. Владельцев Hyundai Solaris среди петербуржцев почти 37 тыс. человек. Также в пятерку наиболее распространенных автомобилей в Санкт-Петербурге входят Volkswagen Polo (33 тыс. шт.), Skoda Octavia (32,7 тыс. шт.) и KIA Rio (32,3 тыс. шт.).