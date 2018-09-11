Объявлены цены на новый KIA Cerato

Российские дилеры KIA с 1 октября 2018 года начнут продажи седана KIA Cerato четвертого поколения, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка будет представлена в 10 вариантах комплектаций по цене от 1 млн 049 тыс. 900 до 1 млн 359 тыс. 900 рублей. Продажи KIA Cerato третьего поколения продолжатся в России под именем Cerato Classic.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, на российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумя силовыми агрегатами: 1.6 л Gamma (128 л. с., 155 Н*м) и 2.0 л Nu (150 л. с., 192 Н*м). Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с 2,0-литровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым «автоматом».

Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS)и ассистент старта на подъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля «слепых» зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).

Впервые для этой модели предлагаются полностью светодиодные фары. Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российским условиям эксплуатации. Дорожный просвет увеличен на 15 мм относительно американской спецификации с соответствующей перенастройкой подвески и теперь составляет 150 мм. Как и все другие модели KIA, представленные на российском рынке, Cerato оснащен системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Новый седан оснащается аудиосистемой с шестью динамиками. В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный дисплей диагональю 3,8” или цветной 8”. Уже в базовой версии мультимедийной системы имеется радио, USB и AUXвходы, поддержка формата МР3 и протокола беспроводной связи Bluetooth.

Седан KIA Cerato в базовой комплектации Comfort комплектуется стальными 15-дюймовыми колесными дисками и полноразмерным запасным колесом. Зеркала заднего вида с электроприводом окрашены в цвет кузова. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, а спинка заднего сиденья складывается в пропорции 60/40. Автомобиль оснащается маршрутным компьютером и системой контроля давления в шинах.

Среди базовых опций комфорта – ключ с дистанционным управлением центральным замком, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, иммобилайзер, электропривод всех стеклоподъемников. В пакет «Теплые опции» включен подогрев боковых зеркал заднего вида, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Стоимость KIA Cerato Comfort 1,6 6МТ составит 1 млн 049 тыс. 900 рублей, версии Comfort 1,6 6АТ – 1 млн 089 тыс. 900 рублей, а Comfort 2,0 6AT – 1 млн 119 тыс. 900 рублей.

Созданный на новой глобальной платформе К2, Cerato получил новую концепцию дизайна, вдохновленную первым автомобилем KIA класса «грантурзимо» Stinger. Кабина смещена назад, линия капота стала длиннее, а крышка багажника короче. Вместе с остальными решениями и новой формой кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана Сх снизился до 0,27. Без изменений осталась только колесная база KIACerato: она по-прежнему составляет 2700 мм. Все остальные габаритные размеры увеличились: длина на 80 мм (до 4640 мм), ширина на 20 мм (до 1800 мм), высота – на 5 мм (до 1450 мм). Передний и задний свесы стали больше, соответственно, на 20 и 60 мм. Объем багажника увеличился на 20 л и теперь составляет 502 л (VDA).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи KIA Cerato третьего поколения на российском рынке выросли на 29% и составили 5881 автомобиль.