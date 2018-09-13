 АВТОСТАТ | Итальянский авторынок в августе продолжил расти

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Итальянский авторынок в августе продолжил расти

FIAT 500

Автомобильный рынок Италии в августе увеличился на 9,5% до 91551 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокая положительная динамика во многом обусловлена всплеском спроса на дизельные автомобили, продажи которых выросли впервые после шести месяцев падения и заняли более 55% рынка. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 365 тыс. 947 единиц (-0,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 14151 машину (-15,2%). Второе место занимает Renault, увеличившая реализацию на 74,1% до 9581 единицы. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 6548 автомобилей (+10,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (6025 шт., +13,9%) и Jeep (5665 шт., +137,8%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: италия автомобильные рынки авторынок европы

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