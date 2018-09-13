Renault в августе увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Renault в августе реализовали 11534 автомобиля – на 3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 92896 машин, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3537 потребителей (+1%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Kaptur, разошедшийся в количестве 2627 единиц (-8%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2562 реализованных автомобиля (+13%). Продажи седана Logan составили 2518 машин, что на 7% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе компания Renault Россия представила на Московском автосалоне 2018 Stepway серию – семейство автомобилей с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Старт продаж Sandero Stepway и Logan Stepway (в том числе в серии Stepway City) запланирован на осень 2018 год, Dokker Stepway появится на российском рынке в начале 2019 года. Производство кроссовера Sandero Stepway и кросс-седана Logan Stepway налажено на заводе АВТОВАЗа в Тольятти на производственной линии B0.