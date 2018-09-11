АВТОВАЗ опроверг слухи о планах прекращения производства LADA Granta

Сегодня в Интернете появились сообщения о планах АВТОВАЗа в ближайшие годы снять с производства модель LADA Granta, «которая даже при рестайлинге во многом проигрывает Vesta». В ответ на запрос агентства «АВТОСТАТ» на АВТОВАЗе «очередные нелепые слухи назвали бредом».

Напомним, 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи новой LADA Granta. Автомобиль, отличающийся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, остается одной из самых доступных моделей на российском рынке. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей.

В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций. Уже в базовую комплектацию Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол, аудиоподготовка.

Как заявляли ранее на АВТОВАЗе, новый модельный ряд LADA Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 3% до 60250 единиц. В результате модель вошла в тройку бестселлеров на российском авторынке после KIA Rio и LADA Vesta, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».