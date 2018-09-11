 АВТОСТАТ | Geely Atlas c турбомотором появится в России в начале 2019 года

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Geely Atlas c турбомотором появится в России в начале 2019 года

Geely Atlas

Российское представительство Geely определилось с датой вывода на рынок еще одной версии своего бестселлера - кроссовера Atlas с турбированным двигателем 1.8 turbo с технологией прямого впрыска. Эта машина появится у дилеров в начале 2019 года, сообщил "Российской газете" первый заместитель гендиректора "Джили-Моторс" Чжан Шоухэ.

Ранее предполагалось, что Atlas 1.8 выйдет на российский рынок уже нынешней осенью. Причины переноса старта продаж не называются. Но в настоящее время у представительства Geely несколько других приоритетных задач. По словам Чжана Шоухэ, в ближайшее время в Россию из Беларуси должны прийти обновленные седаны Emgrand 7, а затем и рестайлинговые кроссоверы Emgrand X7.

Сейчас дилеры Geely предлагают Atlas с двумя силовыми установками на выбор - с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 139 л.с. и механической коробкой передач, а также двигателем 2.4 с отдачей в 149 л.с. и "автоматом". В России ожидается "турбочетверка", способная выдавать 184 л.с. Пока же продажи Atlas не оправдывают ожидания. В период с марта по июнь в России было реализовано около 600 таких машин. То есть модель, не попала даже в ТОП-10 самых востребованных "китайцев", хотя у себя на родине является одним из главных бестселлеров.

"В этом году объем продаж Geely Atlas на российском рынке пока не достиг запланированного уровня, - признал Чжан Шоухэ. - Мы понимаем, что потребителям нужно больше времени, чтобы узнать и оценить кроссовер - провести тест-драйв, послушать отзывы тех, кто уже опробовал эту модель, и получив всю информацию, принять соответствующее решение".

Одной из главных причин такой ситуации топ-менеджер назвал сложившиеся в России стереотипы относительно китайских автомобилей. Впрочем, Чжан Шоухэ подчеркнул, что в представительстве не спешат с выводами относительно продаж Geely Atlas.

"Мы рассматриваем российский рынок как стратегический. Поэтому в первую очередь занимаемся не наращиванием объема продаж, а качественным развитием. Расширяем модельный ряд, работаем с банками и страховыми компаниями, чтобы предложить клиентам кредитные программы и сделать наши автомобили более привлекательными", - констатировал топ-менеджер компании.

Производство кроссовера Geely Atlas налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии, откуда он поставляется на российский рынок. Модель доступна в трех комплектациях – Base, Comfort и Luxury – по цене от 1 млн 049 тыс. 990 рублей до 1 млн 409 тыс. 990 рублей.

Напомним, что в следующем году линейку Geely в России пополнят кроссовер, который сейчас называется Geely SX11, гибридный седан GE и приподнятый хэтчбек GS (Emgrand Cross). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Geely реализовали 1574 автомобиля, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые версии китайские автомобили geely geely atlas

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