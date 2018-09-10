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ФАС прекратила дело против АВТОВАЗа

AVTOVAZ

Комиссия ФАС России приняла решение о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании АВТОВАЗа по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщил регулятор. Отмечается, что анализ сведений о стоимости услуг по техническому обслуживанию автомобилей показал, что большинство уполномоченных дилеров оказывало услуги по ценам, отличным от регламентированных цен, установленных АВТОВАЗом. Комиссия решила прекратить рассмотрение дела в «связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства», сообщает агентство RNS.

Ранее служба несколько раз переносила рассмотрение дела в отношении АВТОВАЗа по координации цен официальных дилеров LADA на техническое обслуживание автомобилей. Штраф для АВТОВАЗа в случае координации работы дилеров в части проведения технического обслуживания автомобилей LADA мог составить до 5 млн рублей, сообщали ранее агентству RNS в службе.

ФАС России ранее запрашивала информацию у более половины дилеров АВТОВАЗа. Автозавод через свой дилерский портал давал указание руководителям предприятий дилерской сети устанавливать цены на техническое обслуживание в соответствии с рекомендованными компанией расчетами стоимости техобслуживания.

Напомним, в 2016 году ФАС рассматривала аналогичное дело в отношении компании Ford Sollers. По итогам данного дела было принято решение о наличии в действиях Ford Sollers нарушения антимонопольного законодательства, компания заплатила штраф в размере 2,5 млн рублей. Суд подтвердил законность и обоснованность решения ФАС России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры

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