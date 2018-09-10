Subaru запустила программу для автомобилей с пробегом

Компания «Субару Мотор» запустила программу для автомобилей с пробегом – Subaru Select, которая позволит приобрести автомобиль Subaru с пробегом на специальных условиях. Программа реализуется через сеть официальных дилеров Subaru, сообщает пресс-служба японской марки.

Каждый покупатель автомобиля по программе Subaru Select получает уникальный сертификат и сервисную книжку, подтверждающие полную и доскональную проверку автомобиля Subaru инженерами дилерских центров в соответствии с высочайшими стандартами марки. Еще одно преимущество покупки автомобиля с пробегом по программе Subaru Select – быстрый подбор автомобиля с пробегом и юридически грамотное оформление сделки. Каждый покупатель автомобиля по новой программе получает техническую поддержку сроком на один год или 25 тыс. км пробега.

Как отмечается, основная цель программы – положительный опыт поклонников марки, которые приобретут Subaru с пробегом через сеть официальных дилеров. Кроме того, в компании рассчитывают привлечь новых клиентов, которые по достоинству оценят качественную предпродажную подготовку и скрупулезный подход к диагностике автомобилей.