 АВТОСТАТ | Кроссовер Renault Arkana будет локализован не менее чем на 66%

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Кроссовер Renault Arkana будет локализован не менее чем на 66%

Renault Arkana на ММАС-2018

Уровень локализации новинки Renault – кроссовера Arkana, показанного на Московском международном автосалоне, - будет около 66%. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил коммерческий директор «Renault Россия» Жером Панно. 

По его словам, производство автомобилей Renault в России локализовано примерно на 66%. «Касательно Arkana этот показатель локализации будет как минимум такой же», - отметил г-н Панно. Напомним, что мировая премьера нового кроссовера Renault Arkana состоялась в рамках Московского международного автосалона.

В продажу на российском рынке автомобиль поступит в первой половине 2019 года, тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях. При этом, как заявляют в Renault, по ценовому позиционированию модель займет место между кроссоверами Kaptur и Koleos. Если первый из них сегодня продается по цене от 811 990 рублей, то второй – от 1 828 990 рублей.

Также отметим, что в том числе и за счет кроссовера Arkana компания Renault планирует в будущем достичь на российском рынке доли в 10%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили локализация производство renault renault arkana

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