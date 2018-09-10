 АВТОСТАТ | Mazda открыла во Владивостоке завод по производству двигателей

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

ТОП-5 распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья
  • 10.09.18 - 17:03

    ТОП-5 распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 сентября

    Российский авторынок в августе сохранил двузначный рост

    В августе 2018-го было продано машин на 11% больше, чем год назад.

Вся аналитика

Инфографика

Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года
  • 10.09.18

    Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

10.09.18 Прочитали 1613 раз

Mazda открыла во Владивостоке завод по производству двигателей

5

На территории предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Предприятие будет обладать проектной мощностью 50 тыс. единиц в год и специализироваться на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей  Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5», сообщает пресс-служба «МСМР». Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км.

Напомним, что строительство нового корпуса предприятия началось осенью 2017 года, после получения компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» статуса резидента ТОР «Надеждинская». Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Монтаж оборудования технологической линии осуществлялся совместно российскими и японскими инженерами при участии специалистов компаний-производителей оборудования из Японии. Конвейер двигательного завода представляет из себя современную инженерно-конструкторскую разработку и включает ряд полностью роботизированных стендов без применения ручного труда.

Совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года дальневосточный завод «Мазда Соллерс» выпустил 14247 автомобилей Mazda, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с конвейера во Владивостоке сошло 10841 кроссовер Mazda СХ-5 (+53%), 2595 седанов Mazda 6 (+5%), а также 811 внедорожников Mazda CX-9, производство которых стартовало в России в феврале 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции производство автомобильные компоненты поставщики mazda

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Автомобили Mazda прибавили в цене от 12 до 35 тыс. рублей

28 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика