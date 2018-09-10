Mazda открыла во Владивостоке завод по производству двигателей

На территории предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Предприятие будет обладать проектной мощностью 50 тыс. единиц в год и специализироваться на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5», сообщает пресс-служба «МСМР». Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км.

Напомним, что строительство нового корпуса предприятия началось осенью 2017 года, после получения компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» статуса резидента ТОР «Надеждинская». Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Монтаж оборудования технологической линии осуществлялся совместно российскими и японскими инженерами при участии специалистов компаний-производителей оборудования из Японии. Конвейер двигательного завода представляет из себя современную инженерно-конструкторскую разработку и включает ряд полностью роботизированных стендов без применения ручного труда.

Совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года дальневосточный завод «Мазда Соллерс» выпустил 14247 автомобилей Mazda, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с конвейера во Владивостоке сошло 10841 кроссовер Mazda СХ-5 (+53%), 2595 седанов Mazda 6 (+5%), а также 811 внедорожников Mazda CX-9, производство которых стартовало в России в феврале 2018 года.