 АВТОСТАТ | Продажи китайских автомобилей в России в августе выросли на 10%

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Продажи китайских автомобилей в России в августе выросли на 10%

Продажи китайских автомобилей в России в августе выросли на 10%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года продажи китайских автомобилей на территории РФ составили 3 024 единицы, что на 10,3% больше, чем год назад.

Самой популярной маркой здесь по-прежнему остается Lifan – в прошлом месяце обладателями таких машин стали 1 250 россиян, что на 11% меньше, чем в августе 2017 года. На второй позиции располагается Chery, продажи которого тоже упали (-27%) и составили 416 единиц. На третье место поднялся Geely, автомобили которого в августе разошлись тиражом в 306 автомобилей (+51%).

Наибольшую динамику (+229%) в этом рейтинге показал Zotye, расположившийся на четвертой позиции – за месяц реализация машин этого бренда составила 293 экземпляра. Замыкает пятерку лидеров Changan, результат которого составил 252 проданных автомобиля (+142%).

Продажи автомобилей других китайских марок в последний месяц лета выглядят следующим образом: Haval (211 шт.; +32%); FAW (122 шт.; +65%); DFM (118 шт.; +82%); Foton (46 шт.; -62%), Brilliance (15 шт.) и HTM/Hawtai (15 шт.; +150%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 8 месяцев 2018 года реализация новых китайских автомобилей составила 22 054 единицы, что на 16% больше, чем в январе – августе прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

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