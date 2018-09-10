Импорт легковых автомобилей за 7 месяцев вырос на 19%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам семи месяцев 2018 года увеличился на 18,8% до 162,4 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 028,3 млн долларов. При этом в июле было импортировано 24 тыс. машин (+6,8% к июню) на 597,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июле снизился на 4,3% до 13,1 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 161,3 млн долларов. Из них 2,6 тыс. грузовиков (+21,9% к июню) на 156,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в июне.

Экспорт легковых автомобилей из России за семь месяцев 2018 года увеличился на 2,1% и составил 50,2 тыс. единиц на общую сумму 698,9 млн долларов. При этом в июле на внешние рынки было отправлено 7 тыс. автомобилей (-21,5% к июню) на 96,9 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июле увеличился на 4,9% и составил 7,1 тыс. машин на 156,1 млн долларов. В июле за рубеж было поставлено 1,1 тыс. грузовиков (-1,8% к июню) на 29,7 млн долларов.