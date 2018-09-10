Правительство выделило 5 млрд рублей на поставки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

Распоряжением правительства РФ было утверждено распределение между субъектами Российской Федерации техники на общую сумму 5 млрд рублей со сроком поставки до конца 2018 года: 895 автомобилей скорой медицинской помощи и 1327 школьных автобусов. Среди основных поставщиков АСМП определены крупнейшие российские производители ГАЗ и УАЗ, поставщиками школьных автобусов – ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Холдинг», ПАЗ, КАВЗ и «Волгабас», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Между тем «Группа ГАЗ» уже начала поставки по федеральной программе обновления парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в субъектах Российской Федерации. Первой новую технику получила Орловская область в количестве 5 АСМП и 28 школьных автобусов.

Также еще шесть регионов получили новую технику по данной программе: во Владимирскую область поставлено 12 АСМП; в Воронежскую – 22 АСМП и 7 школьных автобусов, в Самарскую – 8 АСМП; в Нижегородскую – 19 АСМП и 31 школьный автобус; в Ивановскую – 12 АСМП и 4 школьных автобуса.

Согласно графику Минпромторга России, до конца сентября будет поставлено около 660 машин ГАЗ и ПАЗ в различные регионы страны.



