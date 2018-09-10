 АВТОСТАТ | ТК «Семерка» получила в России статус официального дилера полуприцепов Kaessbohrer

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ТК «Семерка» получила в России статус официального дилера полуприцепов Kaessbohrer

Kaessbohrer

Транспортная компания «Семерка» стала официальным дилером полуприцепов известной немецкой марки Kaessbohrer. За новым статусом стоит не только официальная гарантия от производителя, но и значительное снижение рыночных цен в России на полуприцепы такого класса.

Во-первых, потому что дилер может предложить российскому покупателю «первую цену», т.е. от производителя, исключив из цепочки «продукт-покупатель» всевозможных посредников. Во-вторых, стало возможным приобретение полуприцепов по программе Trade-in, причем компания объявила, что готова принять в зачет любую коммерческую технику.

Кроме того, ТК «Семерка» предложила клиентам индивидуальные условия лизинга и кредитования. Причем при покупке полуприцепа в кредит здесь не требуется оформлять страховку и, исключив эту операцию, покупателю уже удается сэкономить до 500 тысяч рублей. На покупку отдельных продуктов компания разработала специальные предложения и акции.

Сегодня полуприцепы Kaessbohrer представлены широкой линейкой: бензовозы (цистерны для светлых нефтепродуктов), битумовозы (цистерны для темных нефтепродуктов, т.е. битума, нефти, мазута), цементовозы, муковозы и материаловозы, тяжеловозы, контейнеровозы, силосы, шторные и самосвальные полуприцепы, рефрижераторы.

Остается напомнить, что Kaessbohrer олицетворяет собой немецкое качество. Основанная в Германии в конце 19 века, фирма занимает лидирующие позиции на рынке коммерческого транспорта в Европе. Сегодня продукция компании поставляется в 51 страну мира. Показатель ее надежности – десятки международных наград.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи грузовые автомобили trade-in

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