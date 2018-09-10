Nissan в августе увеличил продажи в России на 21%

Российские дилеры Nissan в августе реализовали 7108 автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 50106 автомобилей Nissan, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке в августе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 42% до 2124 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 2110 реализованных машин, что на 23% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется серийная сборка обновленного внедорожника Nissan X-Trail для российского рынка, а несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Nissan Qashqai.