Каждый второй продаваемый автомобиль в РФ – с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 л

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года россияне приобрели 461,4 тыс. новых легковых автомобилей, имеющих двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра включительно. Это составляет 49,9% от общего объема российского рынка, т.е. каждый второй продаваемый автомобиль в стране.

Как отмечают эксперты агентства, именно такие моторы предпочитают устанавливать практически все автопроизводители на самые массовые свои модели. Например, они очень часто используются в автомобилях В-класса (KIA Rio, LADA Granta и др.) и в наиболее массовых комплектациях машин С-класса (Skoda Octavia, KIA Ceed) , а также нередко устанавливаются и на кроссоверы (Hyundai Creta, Renault Duster).

Следующей по популярности является категория автомобилей с объемом двигателя более 1,6 и до 2 л включительно (270,5 тыс. шт.), на долю которой приходится около 30% продаж. Как известно, моторы такого объема особенно популярны в сегменте SUV и С-классе.

Продажи новых легковых машин с двигателями другого объема выглядят скромнее. Так, категория 2 – 2,5 л занимает 7,5% российского рынка, а 1,2 – 1,4 и 2,5 – 3 литра – по 5%. У остальных категорий данный показатель еще ниже (менее 2%).