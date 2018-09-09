В России зарегистрировано 12 тысяч люксовых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации числится 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury.

Около трети (32,6%) от этого количества приходится на марку Bentley, что в количественном выражении составляет 3,9 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем 2,9 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле в 24%. Далее следует Maserati (1,4 тыс. шт.), которому принадлежит порядка 12% парка Luxury. Кроме этого, отметку в тысячу зарегистрированных машин преодолевает и Rolls-Royce (1,2 тыс. шт.), что соответствует каждому десятому люксовому автомобилю.

Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (748 шт.), Aston Martin (431 шт.) и Lamborghini (290 шт.). Кроме них, в парке присутствуют и такие марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti, показатели которых тоже составляют менее тысячи единиц.

Свыше половины (54,5%) всех зарегистрированных автомобилей сегмента Luxury в России приходится на Москву (6,5 тыс. шт.). Идентичные друг другу показатели имеют Санкт-Петербург и Подмосковье (по 1,1 тыс. шт. в каждом субъекте РФ). Из нестоличных регионов больше всего люксовых машин насчитывается в Краснодарском крае (348 шт.).

Далее следуют Свердловская (165 шт.) и Ростовская (153 шт.) области. В каждом из оставшихся регионов числится менее 1% общероссийского парка люксовых автомобилей, но при этом в Самарской области, Татарстане, Ставропольском крае, Чечне и Дагестане их число превышает 100 экземпляров.