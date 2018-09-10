 АВТОСТАТ | Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

ТОП-5 распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья
  • 10.09.18 - 17:03

    ТОП-5 распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 сентября

    Российский авторынок в августе сохранил двузначный рост

    В августе 2018-го было продано машин на 11% больше, чем год назад.

Вся аналитика

Инфографика

Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года
  • 10.09.18

    Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

10.09.18 Прочитали 616 раз

Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4

Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4

Компания Suzuki представила в России новую лимитированную версию кроссовера SX4, которая отличается оригинальным оформлением кузова: на капот, на борта и даже на крышу машины нанесен яркий рисунок. Автором дизайна, в котором использованы мотивы традиционного японского искусства, стал граффити-художник Анатолий Akue. Дизайнерская спецверсия Suzuki SX4 by Anatoly Akue уже предлагается официальными дилерами марки, но ее тираж ограничен 50 экземплярами.

Как пишет портал Wroom.ru, рисунок наносится на кузов любого цвета при помощи пленки, на которую действует пятилетняя гарантия. Если в течение этого срока сама пленка или кузовная деталь будут повреждены, владельцу бесплатно восстановят рисунок.

Выбор модификаций у новой версии Suzuki SX4 такой же, как и обычного кроссовера, а цена – на 85 тыс. рублей выше. Базовый переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач и художественным оформлением кузова стоит 1 млн 304 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецверсии новинки suzuki suzuki sx4

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Компания Suzuki подняла цены на весь модельный ряд

8 июня 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика