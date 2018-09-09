 АВТОСТАТ | KIA в августе увеличила корпоративные продажи на 69%

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KIA в августе увеличила корпоративные продажи на 69%

KIA в августе увеличила корпоративные продажи на 69%

Корпоративные продажи KIA в августе выросли на 69% и составили 2494 автомобиля. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце возросла до 13,2% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За восемь месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 18822 машины, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 148575 автомобилей KIA, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили корпоративные продажи kia

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