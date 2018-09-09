 АВТОСТАТ | Французский авторынок в августе вырос на 40%

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Французский авторынок в августе вырос на 40%

Французский авторынок в августе вырос на 40%

Автомобильный рынок Франции в августе вырос на 40% до 150391 машины. По итогам восьми месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 513 тыс. 933 единицы, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стала Renault, реализовавшая 27819 машин (+53,8%). Второе место занимает Peugeot с показателем 21026 проданных автомобилей (+16,7%). Реализация Citroen увеличилась на 42,4% и составила 13694 машины. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 11377автомобилей (+46%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, продажи которого составили 9868 машин (+34,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы франция автомобильные рынки продажи легковые автомобили

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