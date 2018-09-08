 АВТОСТАТ | Suzuki в августе установила рекорд продаж в России

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Suzuki в августе установила рекорд продаж в России

Suzuki в августе установила рекорд продаж в России

Российские дилеры Suzuki в августе реализовали 540 автомобилей – на 18% больше, чем годом ранее. Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, в этом году август стал рекордным месяцем по показателям продаж автомобилей Suzuki. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3430 машин, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в августе стал компактный кроссовер Vitara с показателем 399 проданных автомобилей. Реализация кроссовера Suzuki SX4 составила 116 единиц. По итогам восьми месяцев 2018 года компактный рамный внедорожник Jimny показал рост спроса на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6500 машин, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили suzuki

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