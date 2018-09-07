 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%

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Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%
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Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%

Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний летний месяц реализация премиальных автомобилей в России составила 13 тыс. единиц, что на 14,8% больше, чем в августе 2017 года.

Эксперты агентства отмечают, что в прошлом месяце премиум-сегмент показал больший рост, чем весь российский рынок в целом (+11%), в результате чего доля продаж премиальных машин превысила 9%. Вероятно, это связано со стремлением покупателей успеть приобрести автомобили еще до повышения цен, наиболее активная фаза которого ожидается многими экспертами именно в сентябре. Ведь практически все премиальные модели импортируются из-за рубежа, а значит, их стоимость сильнее зависит от происходящих валютных колебаний.

Лидером продаж в премиальном сегменте остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 3 112 легковых автомобилей – на 0,7% больше, чем в августе 2017-го. Совсем немного отстает другой немецкий бренд – BMW (3 006 шт.), увеличивший реализацию машин на 27,5%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus (2 268 шт.; +12,4%). Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолевает и Audi (1 322 шт.), впервые за долгое время демонстрируя положительную динамику (+1,3%).

Отметим, что августовские показатели продаж других премиальных брендов содержатся в специально подготовленной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили премиум-марки премиум-сегмент mercedes-benz bmw lexus audi

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