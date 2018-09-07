 АВТОСТАТ | Subaru анонсировала премьеру нового Forester в России

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Subaru анонсировала премьеру нового Forester в России

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Компания «Субару Мотор» анонсировала, что российская премьера пятого поколения Subaru Forester состоится в рамках фестиваля Subafest 2018.

На российском рынке новый Subaru Forester представлен с новыми атмосферными бензиновыми двигателями c непосредственным впрыском топлива, объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 185 л.с. соответственно, которые агрегатируются с вариатором Lineartronic нового поколения. Все модификации кроссовера оснащены фирменной системой полного привода Symmetrical AWD.

Построенный на новой глобальной платформе, кроссовер получил изменения, а также глубокую модернизацию салона. Безопасность автомобиля вышла на новый уровень за счет использования новой глобальной платформы Subaru и присутствием системы помощи водителю Eyesight, которая ранее была не доступна для данной модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Subaru Forester является самой популярной моделью бренда на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Subaru Forester в нашей стране выросли на 4% и составили 2718 автмообилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премьеры subaru subaru forester

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