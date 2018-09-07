 АВТОСТАТ | Объявлены цены на новый кроссовер Zotye Coupa

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Объявлены цены на новый кроссовер Zotye Coupa

COUPA3

Компания «Зоти Моторс Рус» объявила цены на новый кроссовер Zotye Coupa, продажи которого стартуют на российском рынке в ближайшее время. Новинка будет представлена в двух комплектациях – Exalted и Royal.

На российском рынке Zotye Coupa предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. На выбор доступно две трансмиссии: механическая 5-скоростная и 6-ступенчатый «автомат». Как и Zotye T600, купеобразный кроссовер доступен только с передним приводом. Напомним, что в основе модели лежит платформа Hyundai Veracruz с передней подвеской типа «Макферсон» и многорычажной сзади.

В комплектации Exalted кроссовер доступен как с «механикой», так и с «автоматом». В стандартное оснащение Zotye Coupa входят 18-дюймовые диски, кожаный салон, ESC, антипробуксовочная система, передние подушки безопасности, люк в крыше, электропривод и обогрев зеркал, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, парктроник (спереди и сзади), климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида. Цена Zotye Coupa Exalted с МКП составляет 990 тыс. рублей, с АКП – 1 млн 150 тыс. рублей. В версии Royal, которая доступна только с «автоматом», дополнительно появляются панорамный люк, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, датчик света. Цена кроссовера в топовой версии – 1 млн 250 тыс. рублей. В качестве опций предлагаются беспроводная зарядка для смартфона и система контроля давления в шинах.

В настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена только компактным кроссовером T600 по цене от 849 тыс. 990 рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Zotye реализовали 1784 автомобиля, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены новинки zotye

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