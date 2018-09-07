«Авилон» заявил о намерении продавать грузовые автомобили

Дилерский центр AutoLogistics (ALS), входящий в единый с Автомобильной Группой «АВИЛОН» холдинг, стал партнером по сервису грузовой техники Mercedes-Benz.

Как заявил генеральный директор АГ «Авилон» Андрей Павлович, компания заключила соглашение о сервисном обслуживании грузовых автомобилей, и первым партнером AutoLogistics в этом направлении выступила компания «Даймлер КАМАЗ Рус», официальный производитель и дистрибьютер грузовой техники Mercedes-Benz в России. По его словам, сотрудничество с «Даймлер КАМАЗ Рус» является стратегическим и приоритетным для всего холдинга «Авилон».

В рамках стратегии 2020 холдинг «Авилон» планирует сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба компании. Кроме возможности сервисного обслуживания, А.Павлович заявил о намерениях в дальнейшем осуществлять и продажи грузового коммерческого транспорта на базе ALS, что позволит компании стать крупнейшим российским дилером грузовых авто.

На данный момент ALS является многофункциональным транспортным хабом Московского региона, который осуществляет сервис грузовых автомобилей и спецтехники, продажу запасных частей, перевозку генеральных автомобилей, продажу автомобилей с пробегом, хранение автомобильной спецтехники, а также предоставляет таможенные услуги. Кроме того, на территории АLS находится комплекс для отдыха водителей, включающий хостел, столовую, магазин и зону спортивных игр.