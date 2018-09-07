 АВТОСТАТ | Honda CR-V подорожал на 20 – 70 тысяч рублей

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Honda CR-V подорожал на 20 – 70 тысяч рублей

Honda CR-V

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в сентябре зафиксировали подорожание всех комплектаций кроссовера Honda CR-V  на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. Отмечается, что повышение цен затронуло как предыдущее, так и новое, пятое по счету, поколение модели.

Цена на две комплектации Honda CR-V четвертого поколения выросла на 20 тысяч и теперь составляет 1 749 900 рублей за комплектацию Elegance и 1 849 900 рублей за комплектацию Sport. Обе версии комплектуются двигателем 2,0 л (150 л.с.) и автоматической трансмиссией.

Новое (пятое) поколение автомобиля в базовой комплектации Elegance подорожало на максимальные 70 тысяч и предлагается к продаже за 1 959 900 рублей. За эти деньги покупатель приобретает автомобиль с двигателем объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. в паре с вариатором.

Остальные комплектации подорожали не так существенно. Так, топовая комплектация Prestige для Honda CR-V с двигателем 2,4 л (186 л.с.) теперь оценивается в 2 539 900 рублей, что на 20 тысяч выше предыдущей цены.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Honda CR-V произошло в июне текущего года, и тогда подорожание составило 30 тысяч рублей. 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии цены легковые автомобили honda honda cr-v

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