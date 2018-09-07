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Scania открыла новую дилерскую станцию в Бурятии

Scania открыла новую дилерскую станцию в Бурятии

Шведский производитель тяжелой грузовой техники и автобусов Scania объявил об открытии новой дилерской станции в России. Как сообщает пресс-служба ООО «Скания-Русь», она расположена в Иволгинском районе Республики Бурятия и получила название «Бурятскансервис».

В проект станции, помимо самого дилерского центра, включили также стоянку, гостиницу и кафе – объем инвестиций дилера в масштабный проект составил более 265 млн рублей. Также для удобства клиентов в здании центра есть специальная зона, из окна которой они смогут наблюдать за процессом ремонта своего автомобиля.

В штате дилерского центра «Бурятскансервис» 46 рабочих мест, в данный момент ведется набор сотрудников. «Мы рады, что можем помочь Республике Бурятия созданием новых рабочих мест – современных и оснащенных по европейским стандартам Scania» - отметил директор ООО «Бурятскансервис» Александр Балдаев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи дилеры автодилеры региональные дилеры грузовые автомобили scania

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