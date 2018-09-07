Минпромторг сократил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало уточненный список дорогостоящих автомобилей (стоимостью выше 3 млн рублей), которым должны руководствоваться налогоплательщики при исчислении транспортного налога за 2018 год. Этот список значительно отличается от того, что был опубликован в феврале нынешнего года.

Достаточно сказать, что в февральском перечне было 1126 моделей, в сентябрьском – всего 1040. Так, например, в списке стало меньше моделей марок Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других. Причем у некоторых брендов одни модели в список добавились, другие выбыли, третьи перешли в иную категорию по налогообложению. Налоговиков об изменениях перечня ФНС проинформировала отдельным письмом № СД-4-21/16188@ еще в конце августа.

На некоторых сайтах налоговых и юридических служб уже появились разъяснения, как стоит относиться к произведенным изменениям. Так, например, юристы Петербургского правового канала уже пояснили, что организации теперь обязаны применить повышающие коэффициенты самостоятельно, если у них на балансе есть автомобили из перечня Минпромторга. При этом уточненный перечень должен быть учтен с начала года, т.е. необходимо будет сделать перерасчет. А с 2019 года юрлица могут больше не беспокоиться из-за транспортного налога, т.к. налог на движимое имущество со следующего года для них будет отменен.

Для физических лиц суммы к оплате и все необходимые перерасчеты определят налоговики.

Новый (уточненный) список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь», можно посмотреть у нас на сайте.

Для справки:

Средняя стоимость автомобилей для целей транспортного налога рассчитывается Минпромторгом ежегодно исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря. В перечне дорогостоящих автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь» в 2015 году было всего 279 позиций, в 2016-ом - 708 позиций, в 2017-ом - 909 позиций.

C 1 января 2018 года вступила в силу поправка в статью 362 НК РФ. Она устанавливает, что транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1. Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.