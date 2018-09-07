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Агентство RAEX присвоило рейтинг автохолдингу «Рольф»

Rolf

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Рольф» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба дилера. Как отмечается, «Рольф» – первая компания в сфере авторитейла на российском рынке, которая получает рейтинг кредитоспособности в рейтинговом агентстве Эксперт РА.

Присваивая «Рольф» высокий рейтинг кредитоспособности, эксперты особо отметили результаты деятельности компании. Так, в 2017 году в том числе благодаря успешной интеграции дилерских центров «Пеликан-Авто», приобретенных годом ранее, EBITDA компании выросла на 24% и составила 8,8 млрд рублей. Скорректированная на курсовые переоценки и единоразовые события чистая прибыль увеличилась до 3,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 5% и сохранилась на уровне прошлого года, в то время как рентабельность активов по скорректированной чистой прибыли выросла с 5% до 8%. Агентство позитивно оценивает способность компании к поддержанию достаточно высоких для отрасли показателей рентабельности, что позитивно сказывается на рейтинговой оценке. Благоприятно на уровне рейтинга сказывается низкая подверженность компании валютным рискам. Вся деятельность компании осуществляется в рублях. Риск обесценения рубля может привести к снижению покупательной способности, однако на примере 2014-2015 гг. значительного эффекта на операционную прибыль не оказывает.

«Рейтинг кредитоспособности на уровне ruA- со стабильным прогнозом – дополнительное подтверждение правильности избранного нашей компанией вектора развития и надежной финансовой политики. Наличие рейтинга Эксперт РА дает возможность компании «Рольф» привлекать заемные средства на лучших условиях на рынках банковских кредитов и капитала, диверсифицировав состав инвесторов и кредиторов. Ко всему прочему, официальное подтверждение высокого уровня кредитоспособности становится дополнительной гарантией стабильности «Рольф» для наших партнеров», – комментирует главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры

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