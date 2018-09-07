 АВТОСТАТ | 45% рынка Санкт-Петербурга принадлежит корейским и японским брендам

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45% рынка Санкт-Петербурга принадлежит корейским и японским брендам

45% рынка Санкт-Петербурга принадлежит корейским и японским брендам

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшей популярностью среди жителей Санкт-Петербурга пользуются автомобили корейских и японских марок – на их долю приходится около 45% от общего объема местного рынка новых легковых автомобилей.

Лидируют в предпочтениях петербуржцев корейские бренды, занимающие долю 24,9%. На втором месте – «японцы», рыночная доля которых в 2018 году составила 19,7%. В тройке лидеров также немецкие автомобили, которым принадлежит 19% рынка.

Машины отечественных марок на рынке Санкт-Петербурга заняли долю 10,5%, французские – 8,3%. Также отметим автомобили чешских и американских марок, на долю которых пришлось 6,9% и 5,8% соответственно.

Менее популярны среди петербуржцев легковые автомобили британских, китайских и шведских брендов – на местном рынке они заняли долю от 1% до 2%. Рыночная доля других марок составила менее 1%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили санкт-петербург корейские автомобили японские автомобили китайские автомобили

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