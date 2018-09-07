Skoda Kodiaq в августе впервые стал второй по популярности моделью марки в России

Российские дилеры Skoda в августе реализовали 6741 автомобиль – на 33,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 49696 машин, что на 27,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в августе остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 2863 покупателя (+17,8%). На второе место впервые вышел внедорожник Skoda Kodiaq, чьи продажи выросли в 6,6 раза до 1868 единиц. Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb увеличилась на 43% до 143 машин.

Как отмечает руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка, существенную роль в успешных продажах марки в августе сыграл внедорожник Skoda Kodiaq, ставший лидером по показателям спроса. По его словам, это важное стратегическое достижение для компании.

Напомним, локальное производство Skoda Kodiaq было запущено в феврале 2018 года по методу полного цикла (CKD) на заводе в Нижнем Новгороде. Благодаря расширенной линейке двигателей и комплектаций Skoda Kodiaq стал доступнее для клиентов, что положительно отразилось на динамике продаж модели.