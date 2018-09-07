Nissan X-Trail и Qashqai в августе вошли в десятку самых продаваемых SUV

Компактный кроссовер Hyundai Creta в августе остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 32% и составила 5274 автомобиля.

Второе место занял внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3537 покупателей (+1%). Третью строчку удерживает кроссовер Toyota RAV4 с показателем 3019 проданных автомобилей (+9%). Далее идет LADA 4x4, разошедшаяся тиражом 2807 экземпляров (+22%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз KIA Sportage, чьи продажи увеличились на 90% и составили 2710 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам августа также вошли Renault Kaptur (2627 шт., -8%), Volkswagen Tiguan (2364 шт., +1%), Chevrolet Niva (2310 шт., -16%), Nissan X-Trail (2124 шт., +42%) и Nissan Qashqai (2110 шт., +23%).

Стоит отметить, что по итогам восьми месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 43807 реализованных машин (+40%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 27863 единицы (+5%) и KIA Sportage, продажи которого составили 22161 автомобиль (+35%).