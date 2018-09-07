 АВТОСТАТ | LADA Largus в августе стал лидером роста в ТОП-10 российских бестселлеров

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LADA Largus в августе стал лидером роста в ТОП-10 российских бестселлеров

Lada Largus

Универсал LADA Largus по итогам августа показал наибольший рост спроса в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Реализация модели увеличилась почти в 1,5 раза.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за август, самой продаваемой моделью в России по итогам августа остается LADA Vesta, чья реализация составила 8510 автомобилей (+27%). Второе место занимает KIA Rio с показателем 7812 машин (-8%), в том числе 2926 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Третий результат показала LADA Granta – 6695 реализованных автомобилей (-21%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5274 экземпляра (+32%).

Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 38% до 5169 машин. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 4814 потребителей (-31%). Спрос на универсал LADA Largus вырос на 46% до 3719 автомобилей. Кроссовер LADA XRAY выбрали 3617 покупателей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3537 штук (+1%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Toyota RAV4, чей результат составил 3019 машин (+9%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей продажи lada largus

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