Российский авторынок в августе вырос на 11%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам августа увеличились на 11% и составили 147388 машин. За восемь месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 16,2% до 1 млн 140 тыс. 061 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, с начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля. В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года, ожидают в ассоциации. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 10% к прошлому году до 1,75 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 28683 автомобиля LADA, что на 9% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18857 машин (+25%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13993 проданных автомобиля, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11534 покупателя (+3%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 9748 машин (+23%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Volkswagen (8637 шт., +20%), Nissan (7108 шт., +21%), Skoda (6741 шт., +34%), ГАЗ (4993 шт., 0%) и Ford (4035 шт., -4%).