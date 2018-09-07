Haval открывает три новых дилерских центра в России

Компания «Хавейл Мотор Рус» в рамках Московского международного автосалона подписала дилерские соглашения с дилерами из трех городов: Екатеринбург, Астрахань, Йошкар-Ола.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», партнером Haval в Екатеринбурге была выбрана компания «Драйв Авто». Шоу-рум площадью 700 кв.м предоставит возможность ознакомиться с модельным рядом Haval. Обширная сервисная зона площадью 1980 кв.м включает 8 постов с подъемниками и кузовной цех (980 кв.м), что позволяет проводить комплексное обслуживание автомобилей Haval в соответствии со стандартами бренда.

Компания «Молоток» стала первым официальным дилером Haval в Астрахани. На первом этаже автосалона находится шоу-рум (342,3 кв.м), сервисная зона (212,2 кв.м) с 5 постами и зона предоставления услуг. На втором этаже предусмотрены зона отдыха клиентов и детский уголок.

Новый дилерский центр Haval в Йошкар-Оле принадлежит компании «Кондор Плюс». Площадь шоу-рума составляет 329,67 кв.м, а сервисной зоны – 563,9 кв.м. Последняя оборудована 9 постами с подъемниками, также здесь имеется кузовной цех площадью 300,9 кв.м.

Все новые дилерские центры будут оформлены и оснащены в соответствии с корпоративными стандартами Haval. Дилеры готовы предложить клиентам полный перечень услуг по продаже и обслуживанию автомобилей бренда.

Как отмечается, развитие дилерской сети остается приоритетной задачей Haval в России. Как заявил генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан, с присоединением новых партнеров дилерская сеть Haval увеличилась до 20 автосалонов в России. На данный момент компания рассматривает еще порядка 10 заявок от разных кандидатов, поэтому до конца 2018 года будет объявлено об открытии новых дилерских центров Haval в других городах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 1414 автомобилей Haval, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.