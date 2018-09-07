 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных иномарок в РФ

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ТОП-10 самых распространенных иномарок в РФ

Лидерство в этом рейтинге сохраняет Ford Focus

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 млн легковых иномарок. Самой популярной из них по-прежнему является Ford Focus, результат которой составил 725,9 тыс. единиц.

Далее с сопоставимыми показателями в рейтинге следуют Toyota Corolla (704,4 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. шт.). Замыкают пятерку самых распространенных иномарок в нашей стране KIA Rio (701, 8 тыс. шт.) и Renault Logan (654,5 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 таких моделей по состоянию на середину нынешнего года также попали: Chevrolet Niva (597,6 тыс. шт.), Volkswagen Polo (430,9 тыс. шт.), Daewoo Nexia (421,8 тыс. шт.), Toyota Camry (409 тыс. шт.), Skoda Octavia (380,6 тыс. шт.).

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали рейтинг самых распространенных легковых автомобилей в России, первые семь позиций в котором занимают модели отечественной марки LADA.

, источник: www.autostat.ru

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