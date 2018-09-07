 АВТОСТАТ | Subaru в августе увеличила продажи в России на 28%

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Subaru в августе увеличила продажи в России на 28%

Subaru Lagacy

Российские дилеры Subaru в августе реализовали 648 автомобилей – на 28,3% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Subaru в нашей стране составили 4848 машин, что на 39,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в августе составили 384 единицы (+5%). Реализация компактного кроссовера XV выросла в 4 раза до 137 автомобилей. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 96 машин (-5%).

Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены продажи в конце мая, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 26 экземпляров. Спортивный полноприводный седан WRX нашел 5 владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи subaru

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