Американский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне и составил 1 млн 481 тыс. 973 легковых автомобилей и внедорожников (-0,2%). Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,69 млн машин. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 11 млн 478 тыс. 123 единицы, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в августе сохраняет General Motors, реализовавший 240236 автомобилей (-12,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 223055 проданных машин (-2%). На третьей строчке идет Ford, чьи продажи составили 217700 авто (+4,1%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 194668 машин, что на 9,9% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 147903 автомобиля (+1,3%).