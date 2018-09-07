В Минфине не возражают против повышения штрафов за езду без ОСАГО

В СМИ и соцсетях в течение всего года идет активное обсуждение вопроса о повышении штрафов за езду без ОСАГО. О том, что такие изменения в административном кодексе назрели и наказание в 500 рублей (если водитель забыл полис дома) или в 800 рублей (если полис просрочен или не был оформлен вовсе) неадекватно угрозе, которую несет отсутствие у водителя полиса – первыми заговорили страховщики.

Добавим сюда еще и льготу по оплате штрафов, которая действует (оплата штрафов в ГИБДД в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о совершении правонарушения дарит нарушителю 50%-ную скидку) – и величина налагаемого штрафа становится совсем мизерной и еще более неадекватной.

Споры о сумме наказания возобновились с новой силой, когда в августе в ряде СМИ прошла информация, что с 20 ноября 2018 года в стране планируют ввести новые штрафы по целому ряду нарушений ПДД, в том числе и за езду без полиса ОСАГО. При этом за данное конкретное нарушение называлась цифра в 5 тысяч рублей.

На данный момент поднялась новая волна споров, которая связана с объявлением, что с 1 сентября в Москве, а после обкатки технологий – в Казани и в последующем в других регионах России вводится автоматическое отслеживание водителей за езду без страхового полиса камерами, установленными на дорогах. Как следствие, появился ряд вопросов: как будут вести подсчет эти камеры слежения, как будут выписываться штрафы (за каждый проезд под такой камерой, за каждый ли день езды без полиса и т.п.). Соответственно с новой силой возник вопрос и об адекватности суммы штрафа.

Свою лепту в споры внес на днях замминистра финансов Алексей Моисеев, отметивший в интервью РИА «Новости» следующее: «Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать, - отметил Моисеев. - Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил… Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб…».

Чиновник также не возражает против фиксации езды без полисов в автоматическом режиме, камерами, но после разрешения противоречий, возникающих в ходе фиксации таких нарушений. «И еще стоит разобраться с качеством ремонта автомобилей после ДТП (гарантируемого полисом пострадавшему – прим. ред.), а уж потом рассматривать повышение штрафов…».