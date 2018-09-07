Мировой отзыв Toyota затронул Россию

Компания Toyota отзывает в России 226 автомобилей гибридной Toyota Pruis, произведенных с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года. "Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию", - сообщили агентству "ТАСС" в пресс-службе российского офиса Toyota.

Ранее японский автопроизводитель сообщил об отзыве более 1 млн автомобилей моделей Prius и C-HR из-за риска возгорания. Из 1,03 млн автомобилей, подлежащих отзыву, 554 тысячи машин будут отозваны в Японии и 192 тысячи – в США. В каких странах будет произведен отзыв остальных транспортных средств, не сообщается. Представитель компании добавил, что был зафиксирован один случай задымления автомобиля, при этом обошлось без жертв.

По данным компании, провода, которые отвечают за подключение двигателя к блоку управления, подвержены риску износа со временем, что может привести к короткому замыканию или даже возгоранию. Отзыв затрагивает все автомобили Prius последнего поколения, включая вариант электромобиля, и гибридную версию модели C-HR, выпущенную до мая этого года. Toyota начала производство последней версии Prius в 2015 году, а C-HR – в декабре 2016 года.