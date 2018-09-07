АВТОВАЗ начал выпуск обновленной LADA 4х4

АВТОВАЗ начал производство внедорожника LADA 4х4 2019 модельного года, который получил ряд стилевых изменений. Так, интерьер автомобиля отличает новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, для пятидверной LADA 4х4 появилась новая комплектация Black Edition (598 тыс. 900 руб.). Она базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены такие опции как кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью «Пантера», литые колесные диски также черного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на LADA 4х4 в варианте «Камуфляж» (от 551 тыс. 900 руб.).

На LADA 4х4 Urban (от 566 тыс. 900 руб.) предлагаются двухцветные диски «Гризли», где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц.

Автомобили LADA 4х4 в комплектации Luxe (от 522 тыс. 900 руб.) получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, а также серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна.

Напомним, что LADA 4х4 выпускается в пяти основных версиях: 3-х и 5-дверная, 3-х и 5-дверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости – LADA 4х4 Bronto.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи LADA 4х4 составили 17824 автомобиля, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в рамках Московского международного автосалона MIAS-2018 АВТОВАЗ представил концептуальный внедорожник LADA 4х4 Vision, который воплотит в себе фирменную дизайн-концепцию.