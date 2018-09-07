 АВТОСТАТ | Обновленный УАЗ «Патриот» встанет на конвейер 20 сентября

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Обновленный УАЗ «Патриот» встанет на конвейер 20 сентября

УАЗ Патриот 2019

Ульяновский автозавод 20 сентября начнет выпуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Запуск производства будет транслироваться в онлайн-формате, сообщает пресс-служба компании.

Прямые включения с завода охватят цеха штамповки металлических деталей и сварки, отдел технического контроля и процесс катафорезного грунтования кузова. Участники онлайн-трансляции увидят установку нового бензинового двигателя в моторный отсек, модернизированной коробки передач и подвески с улучшенными настройками.

Обновленный УАЗ «Патриот» получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенный микроклимат в салоне, не позволяющий окнам запотевать, и четыре поручня для передних и задних пассажиров, которые облегчат посадку в салон. Кроме того, внедорожник будет комплектоваться более мощным двигателем ZMZ-Pro, который способным развивать 150 л.с. вместо предыдущих 135 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 20261 штуку (-4%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот». В настоящее время стоимость модели варьируется от 731 тыс. 500 рублей до 1 млн 019 тыс. рублей.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод запустил производство автомобилей УАЗ «Патриот» в Казахстане. Помимо флагманского внедорожника на усть-каменогорском заводе компании «Азия Авто», которая выступает технологическим партнером проекта, налажен выпуск модели УАЗ «Хантер», а также линейки классических коммерческих автомобилей УАЗ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство уаз уаз patriot

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