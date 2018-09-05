Volkswagen в августе увеличил продажи в России на 20%

Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали 8637 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране увеличились на 21% и составили 65406 машин, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 5169 покупателей (+38%). В конце июля у российских дилеров Volkswagen появился флагманский кроссовер Touareg нового поколения, и в августе клиентам было передано 392 таких автомобиля. Продажи Volkswagen Teramont составили 134 автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Московского автосалона 2018 марка Volkswagen представила кроссовер Tiguan в новом исполнении OffRoad. С 1 октября модель будет доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах.